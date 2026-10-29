В Кузбассе виновники пожара, где погибли 5 детей, попросили не судить их строго

В Прокопьевске близится к финалу дело о смертельном пожаре в сауне, где погибли 5 подростков. В Зенковском районном суде завершились прения сторон. На скамье подсудимых – бизнесмен, его брат и администратор заведения. Всех троих обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к гибели людей.

Как сообщает пресс-центр судов Кузбасса, 29 октября защита выступила с последними аргументами. Адвокаты бизнесмена и его брата просили учесть, что те признали вину, полностью возместили ущерб потерпевшим и воспитывают несовершеннолетних детей. Они настаивали на минимально возможном наказании.

– Защитник подсудимой просил вынести оправдательный приговор, указав на отсутствие доказательств её виновности, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Он потребовал оправдательного приговора, заявив, что доказательств вины его подзащитной просто нет.

В последнем слове братья принесли извинения потерпевшим. Они попросили не наказывать их слишком строго и дать возможность работать, чтобы расплатиться с долгами по ущербу. Администратор, в свою очередь, попросила дать ей условный срок.

Теперь суд удалился в совещательную комнату. Приговор огласят 6 ноября 2026 года.

Напомним, что ужасающую трагедию комментировал и глава региона.