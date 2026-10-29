В Кузбассе выявили 180 тонн опасной продукции: что там нашли

В Кузбассе аннулировали декларацию на 180 тонн гороха. История выяснилась благодаря проверке инспектора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, который 20 октября 2026 года заинтересовался документами на партию урожая 2025 года.

Когда специалисты начали изучать бумаги, всплыли странности. В протоколах испытаний были результаты на остатки шести действующих веществ. Но в системе "Сатурн" не нашлось ни слова о том, что фермер в 2025 году вообще применял пестициды. Без этих данных подтвердить, что продукт безопасен, стало просто невозможно.

– Это делает невозможным подтверждение достоверности и полноты сведений о применённых препаратах, как того требует приложение 6 ТР ТС 015/2011, – отметили в Россельхознадзоре.

Но и это еще не всё. По базе "Зерно" выяснилось, что бизнесмен в 2025 году собрал всего 84,4 тонны гороха. А в декларации указал 180 тонн. То есть заявленный объем оказался в два раза больше того, что он реально вырастил.

В итоге партию признали не соответствующей требованиям безопасности. Сельхозтоваропроизводитель из Кемеровского округа, оформлявший бумаги, получил предостережение. Ему посоветовали внимательнее изучить технический регламент и впредь не приукрашивать цифры.