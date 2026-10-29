Четыре крупных производства Кузбасса остановили работу: причины

Сибирское управление Ростехнадзора подвело итоги недели на угольных шахтах Кузбасса. Всего было составлено четыре протокола о временном запрете деятельности. Как отмечают в ведомстве, инспекторам удалось сохранить жизнь и здоровье примерно 40 человек.

– В период с 22 по 28 октября 2026 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено 4 протокола о временном запрете деятельности, – пояснил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своих соцсетях.

Первой в списке стала шахта "Осинниковская". Там 23 октября приостановили эксплуатацию дизельгидравлического локомотива из-за нарушений требований промышленной безопасности. Суд решил, что работа должна быть остановлена на 20 суток.

На следующий день, 24 октября, дошло до шахты "Сибирская". Там остановили проведение подготовительного забоя разрезной печи № 1304-2бис. Инспекторы выявили несоблюдение требований документации по проведению и креплению выработки, а также нарушения при эксплуатации системы аэрогазового контроля. В результате был тяжело травмирован работник. Ростехнадзор приостановил работы на 20 суток.

В тот же день проблемы нашли и на шахте им. 7 Ноября-Новая. Там остановили ленточный конвейер в конвейерном штреке № 26-10. Причиной стало нарушение требований промышленной безопасности и легкая травма работника. Суд постановил приостановить эксплуатацию на 3 суток.

Последний случай произошел 28 октября. На шахтоучастке "Октябрьский" запретили работы по доставке материалов и оборудования в конвейерном штреке № 1308. Причина – пылевзрывоопасное состояние горной выработки. Материалы по этому факту переданы в суд.