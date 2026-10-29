Забудьте про ультразвук: проверенный способ навсегда выжить тараканов из квартиры

В начале 2000-х численность тараканов заметно сократилась благодаря новым инсектицидам, к которым у насекомых еще не сформировалась устойчивость. Версия о влиянии микроволновок и мобильной связи научно не подтверждена. Со временем выжившие особи передали потомству способность переносить воздействие некоторых ядов.

Дополнительными путями распространения стали доставки в картонных коробках, багаж после поездок и общедомовые коммуникации. Насекомым достаточно воды, тепла и укромного места, поэтому порядок на кухне не гарантирует защиты.

– При небольшом количестве тараканов допустимо применять бытовые гелевые приманки по инструкции. Липкие ловушки помогают определить, где перемещаются насекомые, а аэрозоли обычно не уничтожают всю колонию. Уксус, резкие запахи и ультразвуковые устройства не решают проблему, – говорится в сообщении.

После обработки важно наблюдать за помещением один-два месяца: сохранившиеся яйца могут дать новое потомство, а повторное появление вредителей иногда связано с соседними квартирами. Если заражены подъезд, подвал или мусоропровод, потребуется согласованная обработка общих зон и жилья.

Самым популярным средством остается борная кислота. Для приготовления приманки нужно смешать столовую ложку порошка с вареным желтком и скатать небольшие шарики. Их раскладывают под раковиной, за холодильником и вдоль плинтусов. Важно убрать другие источники пищи и воды – только тогда тараканы будут вынуждены есть приманку. Если народный метод кажется хлопотным, можно использовать готовый гель, который наносят точечно в тех же местах.

Избавление от тараканов зависит не только от обработки одной квартиры, но и от устранения путей их проникновения. Когда источник находится во всем доме, устойчивый результат возможен лишь при совместных действиях жильцов и специалистов. Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на miloserdie.ru.