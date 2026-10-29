В Кузбассе ночные покатушки подростков закончились ДТП и уголовным делом

В Ижморском округе подросток, угнавший автомобиль и попавший на нем в ДТП, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть обратилась 52-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестные угнали Kia Rio, принадлежащий ее 56-летнему брату.

Полицейские выяснили: накануне вечером к владельцу машины в гости приходил 17-летний знакомый. Хозяин был пьян, чем парень и воспользовался. Он взял ключи от машины, припаркованной возле дома, и ночью отправился кататься по поселку с друзьями. Приятелям он объяснил, что взял иномарку у дедушки.

– Позже он решил развезти пассажиров по домам, однако отвлекся на телефон, съехал на обочину и врезался в дорожный знак, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Автомобиль заглох. Завести его не получилось, поэтому парень бросил транспорт на месте аварии и скрылся. Вскоре его задержали полицейские.

Дознаватель отделения МВД по Ижморскому округу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. По этой статье грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении законного представителя подростка инспектор ПДН составил протокол по ст. 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Угнанный автомобиль вернули владельцу.