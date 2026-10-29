Мышиные следы и холод: где прячется псевдотуберкулез и как его избежать

Несмотря на грозное название, к настоящему туберкулезу эта болезнь отношения не имеет. Это кишечная инфекция, которую распространяют мыши и полевки. Бактерия обожает сырость и прохладу – лучше всего она чувствует себя при температуре от +4 до +8 °C. Обитать она может не только в подвалах, но и в обычном холодильнике. При этом испорченные овощи могут выглядеть совершенно нормальными на вид.

– В этом году в Югре зарегистрирован всего один случай заболевания псевдотуберкулезом. Этот показатель – результат нашей общей осторожности, – уточнили в пресс-службе окружного Управления Роспотребнадзора.

Чтобы не пополнить статистику, специалисты советуют регулярно проверять запасы. Если на плодах видны следы зубов грызунов, темные пятна или налет, их нужно сразу выбрасывать. Отрезать поврежденный кусок бесполезно: бактерия проникает глубоко внутрь.

Многие привыкли замачивать овощи и зелень на ночь в тазу. Делать этого категорически нельзя: в теплой воде микроорганизмы размножаются молниеносно. Мыть продукты следует непосредственно перед приготовлением, используя проточную воду и щетку.

Спасти от инфекции может термическая обработка. Любые вареные, тушеные или запеченные овощи безопасны. А вот свежие салаты лучше съедать сразу, не оставляя их на потом. Кроме того, обязательно кипятите деревенское молоко и воду из родников, так как грызуны могут заразить их. Об этом пишет Ugra-news.ru.