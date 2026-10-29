"Кто за это ответит?": жители Омска требуют устранить опасную яму с кипятком

По словам местных жителей, провал в земле, из которого бьет кипяток, не устраняют уже несколько месяцев. Из-за этого начал разрушаться свежий асфальт, который уложили всего месяц назад. Горожане всерьез опасаются, что в опасную яму может упасть ребенок, и задаются вопросом, кто должен нести ответственность за этот участок.

– Сколько может продолжаться этот беспредел в городе? Этот беспредел творится уже несколько месяцев. Яма с кипятком, уже начал разрушаться новый асфальт, положенный месяц назад. Если ребенок, не дай бог, угодит в эту яму, кто за это ответит? – написал автор поста.

На жалобу отреагировали в "Тепловой компании". Там пояснили, что участок тепловых сетей, ведущих к дому, сейчас выведен в ремонт.

– В настоящее время участок тепловых сетей к указанному дому выведен в ремонт, подтопление не происходит. Ограждения установлены. Вернемся с ответом не позднее 9 ноября, – заявили в организации.

Тем не менее точные сроки, когда именно коммунальщики устранят провал и последствия разлива кипятка, в компании так и не назвали. Об этом пишет Om1 Омск.