Кузбассовцы могут получить в собственность гараж – какие условия и сроки

За девять месяцев этого года кузбассовцы в рамках "гаражной амнистии" зарегистрировали на себя 416 гаражей и 579 земельных участков под ними общей площадью 16 119 квадратных метров. А за всё время действия "амнистии" – с 1 сентября 2021 года – 2 059 гаражей и 4 031 земельный участок площадью 127,7 тысячи квадратных метров, сообщает кузбасское управление Росреестра.

"Акция" должна была закончиться 1 сентября 2026 года, однако её продлили ещё на пять лет.

– Гаражная амнистия – это реальная возможность для кузбассовцев правильно оформить имущество, которым они пользуются много лет. Продление механизма на пять лет дает людям время спокойно собрать документы, – сказала глава управления Ольга Тюрина.

"Амнистия" позволяет бесплатно записать на себя землю под капитальными гаражами, построенными до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года). В упрощенной форме можно оформить права на землю и гаражи на ней. Достаточно показать старые или косвенные документы – например, квитанции об оплате пая в кооперативе и договоры о подключении к сетям.

Напомним, за первый квартал года кузбассовцы зарегистрировали 117 гаражей и 193 земельных участка под ними.