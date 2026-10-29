"Судьба его плачевна": в Кемерове заметили необычного пушистого зверька

Маленького пушистого зверька заметили на дереве в одном из дворов в Кемерове. Видео опубликовали в телеграм-канале "Инцидент Кемерово".

– Читатель заметил соболя на улице Сарыгина в Кемерове, – написали в публикации.

На кадрах видно, как зверёк ловко лазает по дереву, затем спускается на землю и быстро скрывается за углом дома.

– Дождь, погода паршивая – и вот, пожалуйста, соболёк <…> Может, убежал у кого-то? Как он здесь, бедолага, оказался? <...> Судьба его плачевна, – прокомментировал происходящее автор ролика.

В комментариях разгорелся спор о том, кто именно оказался на улице Сарыгина.

– Это хорёк, – предположил один из комментаторов.

– Куница это, а не хорёк и не соболь! – написала другая участница обсуждения.

Ещё одна горожанка заявила, что уже видела похожего зверька: по её словам, это соболь, и он несколько раз прибегал к ним на работу на улице Камышинской.

Напомним, ранее в Новокузнецком округе сельчане заметили следы волков. Власти рассказали кузбассовцам, есть ли угроза для людей.