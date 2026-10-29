В Кузбасс заявилась стая гигантских волков – где они обитают

Волки, следы которых накануне были замечены около Таргая в Новокузнецком округе, обитают на значительном отдалении от посёлка – в закреплённых охотничьих угодьях Николаевского обхода, в естественной среде обитания, рассказали сайту VSE42.Ru в областном министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства.

– Данная территория является естественной средой обитания для диких животных. Главный госинспектор держит ситуацию на контроле. Установлено, что семья волков не имеет характера постоянного пребывания в границах области, а приходит с Алтая, – сказали в ведомстве.

В Кузбассе популяция волков, по последним данным, составляет 54 особи. Сигналов о появлении волков в населённых пунктах не поступало.

Напомним, следы гигантских волков в среду, 28 октября, заметили примерно в 25 километрах от Новокузнецка. Хищники гнались за косулей.