На поддержку кузбассовцев выделили более миллиарда рублей: кому положена помощь

С начала 2026 года в Кузбассе выдали более 24 тысяч электронных сертификатов на покупку технических средств реабилитации. Как сообщает Отделение Социального фонда России по Кемеровской области, этой возможностью воспользовались 6288 жителей региона. Общая сумма поддержки превысила 1,2 миллиарда рублей.

Электронный сертификат дает людям с инвалидностью возможность самим выбирать нужные изделия – от кресел-колясок и ортопедической обуви до слуховых аппаратов. Главное, чтобы они были прописаны в индивидуальной программе реабилитации.

По сути, это цифровая запись в реестре, которая привязывается к карте "Мир". Деньги на нее приходят автоматически. Потратить их можно с момента активации и до окончания срока действия. Если срок истек, сертификат перестает работать и придется оформлять новый. Остаток средств всегда можно посмотреть в выписке.

Такой формат удобен тем, что человек не ждет закупок и не тратит свои деньги в расчете на компенсацию. Оплата проходит мгновенно в момент покупки – как в обычном магазине, так и при заказе в интернете.

– Электронный сертификат как раз решает эту задачу: он сочетает адресность поддержки и свободу выбора, – пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Оформить сертификат можно через Госуслуги, в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ. За консультацией также можно обратиться в единый контакт-центр по номеру 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).