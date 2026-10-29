Авито Путешествия: 94% длительных бронирований осенью приходится на посуточное жильё

Посуточная аренда квартир: форматы, цены и популярные направления

Квартиры для продолжительных поездок в среднем бронируют на семь дней для двух человек. Самый востребованный формат – однокомнатное жильё, на которое приходится 44% спроса внутри этой категории. Ещё 30% выбирают студии, 22% – двухкомнатные квартиры.

Средняя стоимость аренды квартиры составляет 3 400 рублей в сутки. Студию или однокомнатный вариант можно снять примерно за 3 000 рублей в день.

Наиболее заметно спрос на посуточную аренду квартир вырос в Сергиевом Посаде – на 49%. В Йошкар-Оле показатель увеличился на 43%, в Петрозаводске – на 24%, во Владикавказе – на 23%. В Красноярске и Элисте рост составил по 22%, в Нижнем Новгороде – 21%, во Владимире и Барнауле – по 20%, в Абакане – 17%.

Часть этих городов привлекает путешественников историческими достопримечательностями и культурными объектами, на осмотр которых требуется несколько дней. Другие становятся отправными точками для поездок на природу: например, из Красноярска туристы отправляются к национальному парку "Красноярские Столбы", из Петрозаводска – к Кижам и Рускеале, а из Владикавказа – на горные маршруты Кавказа.

Рост спроса отмечен и в курортных населённых пунктах. В Новомихайловском Краснодарского края он увеличился на 48%, в Избербаше Дагестана – на 44%.

Загородное жилье: форматы и цены

На загородное жильё приходится 6% бронирований для поездок от четырёх ночей. При этом в отдельных регионах спрос на такие объекты заметно вырос. Во Владимирской области он увеличился на 52%, в Татарстане – на 48%, в Псковской области – на 43%, в Башкортостане – на 40%, в Карачаево-Черкесии – на 39%.

Чаще всего путешественники арендуют дома и коттеджи: на эти форматы суммарно приходится 89% спроса на загородное жильё. При этом в текущем сезоне втрое выросла доля гостевых домов, которые заняли третье место по популярности в этой категории.

Загородные дома в среднем бронируют на шесть дней для компании из четырёх человек. Средняя стоимость составляет 7 900 рублей в сутки. Дешевле обходятся дачи – около 5 500 рублей в день, а также гостевые дома со средней стоимостью 6 400 рублей.