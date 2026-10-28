«Мне обклеили лобовое стекло»: новосибирцу мстят за парковку во дворе многоэтажки

По его словам, раньше автомобили, оставленные за пределами разметки, находили со спущенными колёсами. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

Первая история случилась зимой: мужчина оставил машину на площадке, скрытой под снегом, не зная про парапет. Утром на колёсах были выкручены ниппели. "Я не могу даже колёса накачать. В шиномонтаже за углом сказали, что это нормальное дело для этого ЖК", – говорит Владислав. По его словам, во дворе он замечал и другие машины со спущенными колёсами – как правило, припаркованные вне разметки, даже если они не мешали проезду.

Позже появились наклейки на стёклах. Сначала их клеили тем, кто затруднял проезд крупного транспорта, затем, утверждает мужчина, и остальным. Стикеры он переклеивал на дверь будки охраны, после чего сотрудники выходили и заявляли, что непричастны. Мужчина считает, что управляющая компания отвечает за порядок на территории, и возмущён, что охрана не предоставила записи с камер:

"Неважно, они клеят или нет. Если не они, значит, плохо работают".

Он признаёт, что иногда оставляет машину вне разметки, но подчёркивает, что старается парковаться аккуратно. После публикации видео в соцсетях наклейки, по его словам, перестали появляться и на других автомобилях.

Отдельная претензия – шлагбаумы и конусы: мест для парковки стало меньше, скорая дважды не смогла заехать, пожарной машине приходится маневрировать в узком проезде, а приложение для доступа платное. В ЖК КП-Новосибирск ответили: "Застройщик не имеет отношения к ситуации".