Пенсионерка из Кемерова «декларировала» накопления и потеряла 600 000

В Кемерове 87-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, поверив в историю о перерасчете пенсии. Как сообщает полиция Кузбасса, женщина обратилась в дежурную часть отдела полиции "Юбилейный" и рассказала, что её обманули почти на 600 000 рублей.

Всё началось со звонка. Незнакомка представилась социальным работником и попросила продиктовать личные данные – якобы для перерасчета пенсии. Когда пенсионерка выполнила просьбу, с ней связалась якобы сотрудница правоохранительных органов. Она убедила женщину, что мошенники переводят её деньги на счета террористов, напугала уголовной ответственностью и потребовала "задекларировать" накопления.

Следуя указаниям, пенсионерка упаковала деньги в пакет и передала их курьеру в парке. В качестве кодового слова она назвала "холодильник".

– Спустя две недели женщина поделилась историей с соседом, который посоветовал обратиться в полицию, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить злоумышленников. Следователь отдела полиции "Юбилейный" возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество. По этой статье грозит до 6 лет лишения свободы.