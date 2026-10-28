Заменит витамины или разрушит почки? Вся правда о ливерной колбасе

Ливерная колбаса – продукт, который часто появляется на столах, но далеко не все знают о его реальных свойствах. Как пояснили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю, этот продукт содержит много витаминов и минералов, однако подходит не всем. В составе ливерной колбасы можно найти мясо и различные субпродукты: печень, почки, сердце, легкие, желудок и другие внутренности. Также в фарш добавляют яйца, лук, сало, масло, муку или крупы – это влияет на вкус и калорийность.

Особенно богата полезными веществами печень. Всего в 100 граммах продукта содержится почти четыре суточные нормы витамина А, который крайне важен для зрения. Также в ливерной колбасе есть железо и витамин B12, участвующие в процессах кроветворения.

– Ливерная колбаса может быть источником железа, витамина B12, селена и меди. Эти вещества участвуют в работе кровеносной и иммунной систем, а также помогают защищать клетки от повреждений. При этом продукт содержит много соли, поэтому подходит далеко не всем, – отметили в Роспотребнадзоре.

Именно из-за высокого содержания соли ливерную колбасу рекомендуют ограничить или полностью исключить при гипертонии, склонности к отекам, подагре и заболеваниях почек, при которых требуется бессолевая диета. Специалисты советуют учитывать состояние здоровья и не делать такой продукт основой ежедневного рациона. Даже если вы полностью здоровы, не стоит есть ливерную колбасу каждый день – лучше воспринимать ее как лакомство или дополнение к основному меню. Об этом пишет Newslab.ru.