Решила помочь и лишила зрения: в Кузбассе женщина ослепила возлюбленного

В Анжеро-Судженске 51-летняя женщина отправится в колонию на два года. Всё началось с обычного застолья, а закончилось потерей зрения и уголовным делом.

Как сообщает полиция Кузбасса, в декабре прошлого года в больницу попал 51-летний мужчина с проникающей раной глаза. Правоохранители быстро выяснили, кто к этому причастен, и задержали сожительницу пострадавшего.

Оказалось, что в тот вечер женщина выпивала вместе с дочерью, зятем и сожителем. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. Женщина попыталась их разнять, схватила сожителя за лицо и резко дернула. В итоге она повредила ему пальцем глаз.

– В результате он потерял зрение на один глаз, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Суд признал её виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и назначил два года лишения свободы в колонии общего режима.