В Кузбассе Land Rover протаранил Toyota, 6 человек в больнице - подробности

ДТП произошло вчера, 27 октября, около 14:40 на 164-м километре автодороги "Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга" в Промышленновском муниципальном округе.

По предварительным данным, водитель Land Rover выезжал со второстепенной дороги на перекрёстке неравнозначных дорог и не уступил путь Toyota, которая двигалась по главной. В результате два автомобиля столкнулись.

Ранее МЧС Кузбасса сообщало, что в аварии пострадали 5 человек, однако количество травмированных людей оказалось больше.

– В результате ДТП были травмированы: 37-летний водитель автомобиля "Тойота" и три его пассажира в возрасте 35, 46 и 39 лет, а также два пассажира автомобиля "Лэнд Ровер" в возрасте 37 и 17 лет, – сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе женщина за рулем авто снесла ограждение и улетела под мост.