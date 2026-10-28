Машины сплющило - в страшной аварии в Кузбассе пострадали пятеро людей

Вчера, 27 октября, днем на 164-м километре трассы Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий в Промышленновском округе произошло ДТП – столкнулись два легковых автомобиля.

Сообщение об аварии поступило спасателям в 14:47 по местному времени.

На место выехали четыре сотрудника МЧС на одной спецмашине. Также там работали бригады скорой помощи и сотрудники полиции.

– Сотрудники 7-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу стабилизировали транспортные средства, произвели отключение аккумуляторных батарей автомобилей, оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, – рассказали в МЧС Кузбасса.

Уточняется, что в аварии пострадали 5 человек, включая одного ребенка.

Обстоятельства произошедшего и размер ущерба устанавливаются.

Напомним, ранее на трассе в Кузбассе столкнулись три машины – тогда пострадали дети и пенсионер. Также редакция VSE42.RU сообщала о жестком ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове.