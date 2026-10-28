Власти Кузбасса очень хотят подарить людям 3 млн рублей, но есть нюансы

В Кузбассе стартовал конкурс грантов для некоммерческих организаций, которые реализуют проекты в сфере молодежной политики. Как сообщают областные власти, максимальная сумма поддержки для одной организации может составить до 1 млн рублей.

– Общий объем финансирования конкурса в 2026 году – 3 млн рублей, – отметили в администрации правительства Кузбасса.

Участвовать в отборе могут НКО, зарегистрированные и работающие на территории Кузбасса. Их уставная деятельность должна быть связана с молодежной политикой. Важное условие: учредителями таких организаций не могут быть государственные органы, органы местного самоуправления или публично-правовые образования. Сами проекты должны реализовываться в регионе, а руководить ими обязаны молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Выигранные средства разрешено тратить на покупку товаров, оплату работ и услуг, транспортные расходы, аренду и другие затраты, которые напрямую связаны с реализацией проекта.

Заявки принимаются в электронном виде на едином портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Одна организация может подать не больше трех заявок, но деньги получит только по одному проекту. Прием заявок завершится 14 ноября 2026 года в 13:50 по московскому времени. Итоги конкурса планируют подвести до 20 ноября, а соглашения с победителями заключить до 27 ноября.

Подробные условия участия и требования к заявкам опубликованы на едином портале.