Люлька мотоцикла и самокат в коллекторе: подземелья Кемерова удивили коммунальщиков

Коммунальщики Кемерова начали готовить канализацию к холодам. Как сообщает администрация города, бригады АО "КемВод" взялись за плановую подготовку сетей и коллекторов к зиме. По словам специалистов, период отрицательных температур – один из самых тяжелых для системы водоотведения, поэтому подготовке уделяют максимум внимания.

Отмечается, что осенью и зимой в канализацию попадают листва, песок, уличный мусор и жировые отложения. На холоде всё это застывает быстрее. Если вовремя не прочистить сети, можно получить засоры, подтопленные подвалы, разрывы труб и вышедшее из строя оборудование на насосных станциях.

– Плановая работа всегда дешевле и безопаснее, чем срочная ликвидация последствий, – комментирует заместитель начальника службы АО "КемВод" Кирилл Щербаков.

Сегодня специалисты промывали фильтры в 70 колодцах над трубой, которая идет вдоль дороги-дублера Притомского проспекта. Туда сбрасывают стоки Лесная Поляна, Радуга, Металлплощадка, Ленинский район и часть центра. Эти фильтры нужны, чтобы неприятные запахи не выходили наружу в любимом месте прогулок горожан.

Еще одна бригада работала на коллекторе по улице Космической, 9д. По нормативу камеру положено опорожнять раз в полгода, но сюда специалисты приезжают каждый месяц. Причина – крупный мусор, который сбрасывают жители Южного, Аэропорта и Кузнецкого. Недавно из коллектора достали даже люльку от мотоцикла и электросамокат.

Если камера забивается, стоки переливаются и могут попасть в грунт и грунтовые воды. Это серьезный риск для экологии. КемВод просит горожан не отправлять в канализацию крупный мусор, тряпки, строительные и пищевые отходы. Чистые сети – это стабильная работа системы, комфорт и безопасность всех жителей.