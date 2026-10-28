В Кузбассе накажут людей, пропускающих наказания

В среду, 28 октября, на 41-м заседании кузбасского парламента депутаты одобрили новые наказания для кузбассовцев.
Так, проект закона предлагал ввести административную ответственность за неисполнение решений штаба Единого национального центра в Кемеровской области, который содействует решению задач по защите от угроз беспилотников, а также за неисполнение решения руководителя штаба.
Указанный штаб создан губернатором Ильёй Середюком 4 сентября этого года. Орган призван обеспечить защиту объектов от атак с воздуха.
Правом привлекать к ответственности наделены сотрудники министерства транспорта, министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, министерства промышленности и торговли, департамента по ЧС и департамента энергетики.
Разработала законопроект прокуратура Кузбасса. В итоге депутаты сразу в двух чтениях одобрили его.
Как именно будут наказывать провинившихся, озвучено не было.