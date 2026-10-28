В Кузбассе устроили карусель из людей на тысячу человек

Белово накануне Дня народного единства превратился в одну большую площадку для дружбы. Здесь развернулся масштабный молодёжный фестиваль "ЭтноФест", приуроченный к Году единства народов России. Как сообщает интернет-ресурс о культуре Кузбасса, праздник собрал горожан, готовых поближе познакомиться с культурой самых разных народов.

В течение дня жители города знакомились с обычаями и традициями, пробовали блюда национальной кухни и выясняли, кто сильнее и ловчее в национальных видах спорта. Сам проект "ЭтноФест" реализуется при грантовой поддержке "Движения Первых", и его главная цель – показать, насколько разнообразным и при этом единым может быть регион.

Но самое зрелищное действие развернулось в парке "Молодёжный". Там прошёл флешмоб "Хороводы мира". Свыше тысячи человек взялись за руки и образовали огромный круг. Эта живая карусель стала главным символом праздника – наглядным доказательством того, что сплочённость и единство не просто слова.