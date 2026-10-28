На носу ноябрь, а медведи в Кузбассе повсюду – где их недавно видели

Следы медведя в Шерегеше

Также следы медведя замечены в Шерегеше. Власти мгновенно отреагировали на видео, но указали, что авторы ролика не вышли на связь. Зверя обнаружить не удалось.

Областное министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства напоминает, что при встрече с медведем нужно срочно сообщать в ЕДДС. Это позволит ведомству и администрации округа принять меры для урегулирования ситуации. Без точной информации о месте съёмки быстро отправить оперативную мобильную группу невозможно.