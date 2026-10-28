На носу ноябрь, а медведи в Кузбассе повсюду – где их недавно видели

Несмотря на то, что климатическая зима уже почти наступила в Кузбассе, медведи продолжают гулять по городам. На днях их видели в нескольких местах.
Около Таштагола
В среду, 28 ноября, пользователь соцсетей сообщил об огромном мишке возле Таштагола. Судя по кадрам, хищник похозяйничал в огороде местного жителя, потом прошёлся по дороге, а при появлении автомобиля умчался в лес вверх по склону.
Озерки в Осинниках
В Озерках в Калтане уличная камера зафиксировала ночью гигантского зверя. Пользователи соцсетей обратили внимание на больную лапу животного и подчеркнули, что раненый зверь даже более опасный, чем целый.
Медведь в Мысках
За несколько дней до этого медведь ворвался в Мыски. Тогда оперативная группа смогла выгнать непрошеного гостя в лес, где после долгой погони животное было убито.
Следы медведя в Шерегеше
Также следы медведя замечены в Шерегеше. Власти мгновенно отреагировали на видео, но указали, что авторы ролика не вышли на связь. Зверя обнаружить не удалось.
Областное министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства напоминает, что при встрече с медведем нужно срочно сообщать в ЕДДС. Это позволит ведомству и администрации округа принять меры для урегулирования ситуации. Без точной информации о месте съёмки быстро отправить оперативную мобильную группу невозможно.
Напомним, в Кузбассе объявились медведи-каннибалы: более взрослые особи начали поедать молодых из-за нехватки пищи в тайге. Коме того, шатуны, которые могут появиться предстоящей зимой, тоже могут стать каннибалами.