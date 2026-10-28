Происшествия

На носу ноябрь, а медведи в Кузбассе повсюду – где их недавно видели

Несмотря на то, что климатическая зима уже почти наступила в Кузбассе, медведи продолжают гулять по городам. На днях их видели в нескольких местах.

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Около Таштагола

В среду, 28 ноября, пользователь соцсетей сообщил об огромном мишке возле Таштагола. Судя по кадрам, хищник похозяйничал в огороде местного жителя, потом прошёлся по дороге, а при появлении автомобиля умчался в лес вверх по склону.

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Озерки в Осинниках

В Озерках в Калтане уличная камера зафиксировала ночью гигантского зверя. Пользователи соцсетей обратили внимание на больную лапу животного и подчеркнули, что раненый зверь даже более опасный, чем целый.

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Медведь в Мысках

За несколько дней до этого медведь ворвался в Мыски. Тогда оперативная группа смогла выгнать непрошеного гостя в лес, где после долгой погони животное было убито.

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Следы медведя в Шерегеше

Также следы медведя замечены в Шерегеше. Власти мгновенно отреагировали на видео, но указали, что авторы ролика не вышли на связь. Зверя обнаружить не удалось.

Областное министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства напоминает, что при встрече с медведем нужно срочно сообщать в ЕДДС. Это позволит ведомству и администрации округа принять меры для урегулирования ситуации. Без точной информации о месте съёмки быстро отправить оперативную мобильную группу невозможно.

Напомним, в Кузбассе объявились медведи-каннибалы: более взрослые особи начали поедать молодых из-за нехватки пищи в тайге. Коме того, шатуны, которые могут появиться предстоящей зимой, тоже могут стать каннибалами.

Видео: тг / Olegon_nvkz, Подслушано Осинники и Калтан, Евгений Бойко, Регион 42 Кузбасс / sheregesh-snowmobile
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