В Кузбассе у 90-летней женщины нашли гной в печени - подробности

В Междуреченске хирурги вытащили с того света 90-летнюю женщину. Как рассказал глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов в своих соцсетях, пожилая пациентка целую неделю лечилась дома и в больницу попала уже в тяжелом состоянии. Обследование показало гнойный холецистит и абсцесс печени. Ситуацию усложняли почтенный возраст и букет других болезней.

За операцию взялись хирурги Игорь Вишняков и Ирина Гусева. Чтобы не давать лишнюю нагрузку на организм, они пошли по щадящему пути – сделали лапароскопию через небольшие проколы.

– Врачи удалили воспалённый желчный пузырь, вскрыли абсцесс и установили дренаж, – отметил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Восстановление потребовало от медперсонала больших усилий. Но благодаря грамотной терапии и постоянному контролю самое страшное осталось позади. Сейчас женщина уже дома и чувствует себя хорошо.

Андрей Тарасов отметил: современные технологии и опыт врачей позволяют спасать пациентов даже в преклонном возрасте. Главное – не тянуть с визитом к специалисту.