В Кузбасс привезли уникальные личные вещи царя

В Кузбасс впервые привезли личные вещи Петра I. Экспонаты предоставил петербургский Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Как рассказал журналистам глава выставочного отдела музея-организатора Фёдор Зорин, выставка "Пётр Великий и Русская армия" откроется 30 октября в Кузбасском государственном краеведческом музее.

По его словам, в регион привезли 53 предмета, охватывающих период с середины XVII до начала XX века. Большинство из них за пределами Петербурга показывают впервые. Среди экспонатов есть вещи, которые принадлежали лично императору. Например, поясная портупея и клинок сабли, с которой Пётр ходил в азовские походы.

Отдельно Зорин выделил бронзовую копию маски, снятой с гипсовой при жизни царя. По его словам, у Петра было две маски – прижизненная и посмертная. Первую делали так: он сбрил усы, ему наложили гипс, а дышал он через соломинки в носу. Вторую сняли уже в декабре 1725 года. Поскольку гипс хрупкий, с масок сразу делали отливки.

– Она выпущена в 1900 году. Она из собрания лейб-гвардии Кексгольмского полка, который тоже основал Пётр Великий, – добавил куратор экспозиции.

В пресс-службе краеведческого музея отметили, что эти вещи помогут увидеть Петра I как полководца, реформатора и созидателя. Посетители также узнают о его решениях, которые повлияли на историю Кузбасса и определили развитие региона на много веков вперёд.

Выставка будет работать до 23 мая 2027 года, пишет PROKUZBASS.RU.