Не зря столько фильмов смотрели! В Новокузнецке прошёл "ГУД КВИЗ"

Оказалось, вечера за любимыми фильмами и сериалами – отличная подготовка к интеллектуальной игре. В Новокузнецке больше сотни участников собрались на "ГУД КВИЗ" от Goodline. Тысячи семей играют в викторину ежемесячно на приставке "Большое ТВ", и теперь она вышла за пределы экрана.

ГУД КВИЗ – это викторина о кино, сериалах и мультфильмах, которая доступна всем пользователям "Большого ТВ" от Goodline. Играть можно одному или собрать команду и весело провести время. Выпуски выходят раз в месяц, каждый раз – новая тема.

Каверзные вопросы, неожиданные задания и юмор – всё, за что игроки любят "ГУД КВИЗ", – перенесли в офлайн. За правильные ответы боролись сразу 15 команд, а кино и сериалы стали поводом встретиться с друзьями и коллегами.