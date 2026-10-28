Не зря столько фильмов смотрели! В Новокузнецке прошёл "ГУД КВИЗ"

Оказалось, вечера за любимыми фильмами и сериалами – отличная подготовка к интеллектуальной игре. В Новокузнецке больше сотни участников собрались на "ГУД КВИЗ" от Goodline. Тысячи семей играют в викторину ежемесячно на приставке "Большое ТВ", и теперь она вышла за пределы экрана.
ГУД КВИЗ – это викторина о кино, сериалах и мультфильмах, которая доступна всем пользователям "Большого ТВ" от Goodline. Играть можно одному или собрать команду и весело провести время. Выпуски выходят раз в месяц, каждый раз – новая тема.
Каверзные вопросы, неожиданные задания и юмор – всё, за что игроки любят "ГУД КВИЗ", – перенесли в офлайн. За правильные ответы боролись сразу 15 команд, а кино и сериалы стали поводом встретиться с друзьями и коллегами.
При этом энциклопедические знания о кино требовались далеко не всегда. Иногда выручали мультики, знакомые каждому родителю, или сериалы, которые больше никто в команде не смотрел.
– Самое забавное, что я отгадала "Клюквенный щербет" – никто не знал, что это такое! – поделилась участница Валерия Бурмина.
А другая участница, Анна Ефремова, призналась: многое на игре стало для нее открытием. Зато с мультфильмами помог опыт совместных просмотров с детьми.
Проекту "ГУД КВИЗ" Goodline уже три года. Каждый месяц команда создаёт для "Большого ТВ" новый тематический выпуск викторины. Уже вышло 44 выпуска, а следующий посвятят "Сумеркам".
Идея родилась из желания дать зрителям возможность не только смотреть кино, но и играть в него. В Новокузнецке к этому добавились живое общение и командный азарт. Призёры получили смарт-приставки "Большое ТВ" – теперь продолжить игру можно дома, собрав семью или друзей.
ГУД КВИЗ – лишь один из вариантов вечера с "Большим ТВ". В каталоге приставки больше 25 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Можно выбирать кино из тематических подборок, сохранять находки в избранное и получать уведомления о новых сериях. Для членов семьи есть персональные профили, а для детей – бесплатный профиль с настройкой возрастных ограничений и выходом по паролю.
А теперь выбирать, что посмотреть, ещё удобнее: в приложении "Goodline Город" можно искать фильмы и запускать их на приставке прямо со смартфона. Остаётся устроиться поудобнее и выбрать, каким будет сегодняшний вечер: с новым фильмом, любимым сериалом или очередным раундом "ГУД КВИЗА".
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