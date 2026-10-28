Кузбассовец отвлекся на просьбу прохожего и остался без кошелька

В Ленинске-Кузнецком сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали двоих налётчиков, ограбивших местного жителя. Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть отдела полиции "Кольчугинский" обратился 43-летний местный житель. Он рассказал, что на проспекте Ленина двое неизвестных напали на него и похитили кошелёк с деньгами. Ущерб составил около 5 000 рублей.

Сотрудники ППС быстро приехали на место, установили приметы нападавших и вскоре задержали их.

– Ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте 28 и 44 лет, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Выяснилось, что грабители подошли к потерпевшему на улице и попросили закурить. Когда мужчина отвлёкся, сообщники напали на него и забрали кошелёк с деньгами.

Следователем отдела полиции "Кольчугинский" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабёж. По этой статье грозит до 7 лет лишения свободы.

Полицейские изъяли похищенное имущество. После завершения следственных действий его передадут законному владельцу. Житель Ленинска-Кузнецкого поблагодарил сотрудников полиции за оперативность и профессионализм.