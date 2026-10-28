В Кемерове отключили светофоры в 2 районах

Как сообщает администрация Кемерова, сегодня, 28 октября, в Центральном и Заводском районах города не будут работать светофоры. Причина – ремонтные работы, которые проводит АО "Кемеровская горэлектросеть". Из-за этого на некоторых участках отключат электроэнергию.

Так, с 09:00 до 12:00 светофоры погаснут на перекрестке улицы Красноармейской и улицы Весенней. А с 09:00 до 14:00 – на проспекте Кузнецком, 98.

Водителям в это время нужно руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов. Стоит быть внимательнее и заранее продумывать маршрут.