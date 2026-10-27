«Мы её не бросим»: в Новосибирске семья борется за собаку сына, вышедшего из комы

23-летний Данил прожил в Сочи около четырёх лет. По словам его матери Маргариты, на него напали – столкнули с высоты примерно четырёх метров на парковке. Парень получил тяжёлую черепно-мозговую травму и впал в кому.

"Мы с бабушкой срочно вылетели в Сочи, врачи давали самые мрачные прогнозы. Но сын выкарабкался: когда очнулся, была полная амнезия", – рассказала она КП-Новосибирск.

Сейчас Данил дома, самостоятельно передвигается и проходит реабилитацию, хотя последствия травмы ощутимы: "Сохраняется снижение интеллекта – он мыслит на уровне подростка. Сильно тревожится и постоянно спрашивает про собаку".

Стелла осталась в Сочи у бывшей девушки Данила. Тогда семье было не до перевозки, а теперь она упирается в деньги: поездом нужно выкупать целое купе примерно за 100 тысяч рублей и искать сопровождающего, самолётом – дорогие прививки, справки и передержка от 1700 рублей в сутки. Знакомые в Сочи готовы приютить животное на пару дней, один друг – на неделю, есть вариант передержки в станице в 800 километрах.

"Бывшая девушка сказала: забирайте, дальше не мои проблемы. Мы боимся, что собаку просто выгонят на улицу. Бросить Стеллу не можем: это собака Данила, он без неё не поправится", – говорит Маргарита.

Параллельно семья добивается наказания для виновника. Родных возмущает, что нападавшего не отправили под арест: по словам матери, он приходил в больницу, когда сын ничего не помнил. Вопросы вызвали и документы сочинской больницы, где сначала указали "падение с высоты собственного роста" – правоту пришлось доказывать у главврача.