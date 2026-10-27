Женщина из Кузбасса 6 лет спонсировала экстремистов: как ее наказали

В Кузбассе вынесли приговор 57-летней жительнице Берёзовского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Кузбассу, женщину признали виновной в участии в экстремистской организации и её финансировании. Суд назначил ей 1 год 6 месяцев принудительных работ.

Следствие установило, что с апреля 2020 года по июль 2026 года осуждённая состояла в организации, которая запрещена в России. Кроме того, она выделяла деньги на её деятельность, а также изготавливала и распространяла материалы экстремистского содержания.

Уголовное дело возбудили на основе материалов, собранных ГУ МВД России. Женщину обвиняли по двум статьям: ч. 2 ст. 282.2 УК РФ – участие в деятельности экстремистской организации, и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ – финансирование экстремистской деятельности.