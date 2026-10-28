Безопасные расчеты за digital-услуги: спрос на гарантии растет

Новый формат расчетов распространили на категории, где услуги оказываются дистанционно: программирование и настройку CRM, создание сайтов и приложений, инфографику для маркетплейсов, ИИ-решения и генерацию контента в нейросетях. Механика такая: средства заказчика резервируются на специальном счете и перечисляются исполнителю только после приемки работы.

По данным исследования рынка, 75% заказчиков, ищущих услуги онлайн, обращают внимание на наличие инструментов безопасности, а для 48% это становится решающим фактором. Треть пользователей не станет заключать сделку без понятных механизмов защиты, а 16% признались, что вообще не готовы заказывать услуги в сети без гарантий.

Теперь исполнители могут отправлять ссылку на портфолио в чат, чтобы клиент сразу видел примеры работ. При добавлении новых задач нужно доплатить разницу без оформления нового договора. Для контроля сроков появились таймеры с напоминаниями, а при нарушении дедлайна заказчик может отменить сделку. Спорные ситуации разбирает независимый арбитраж, изучающий историю переписки.