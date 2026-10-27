Хуснуллин приехал в Кузбасс: что вице-премьер проверял в Кемерове

В Кузбасс с рабочим визитом прилетел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с ним областные власти проинспектировали, как продвигается стройка музейно-театрального комплекса в Кемерове.

– Здесь разместятся филиалы Русского музея и легендарной Мариинки, – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что такой комплекс точно привлечет в регион большое количество туристов. А это потянет за собой развитие самых разных отраслей – от гостиниц и общепита до сферы обслуживания. Появятся новые перспективы для малого и среднего бизнеса, а бюджет региона получит дополнительные доходы.

Стоит отметить, что этот масштабный объект является настоящим долгостроем. Его начали возводить еще в 2021 году. Стоимость работ тогда оценивали в 43,5 млрд рублей. Изначально комплекс планировали открыть в конце 2026 года, однако позже сроки сдвинулись на 2027-й. Причиной стали сложности с подбором аналогов специального оборудования в рамках импортозамещения. Кроме того, рядом строится стометровая гостиница с переходом в оперетту, которая также синхронизирована по срокам с этим проектом.