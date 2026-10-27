В Кузбассе учитель обворовал школу на полмиллиона и не сел в тюрьму

Учитель из Новокузнецкого района осуждён за кражу школьного оборудования. Как сообщает пресс-центр судов Кемеровской области, Новокузнецкий районный суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в краже имущества в крупном размере.

Выяснилось, что с сентября 2024 года по октябрь 2025 года мужчина работал учителем в одной из школ района. Всё это время он тайно выносил из школьного кабинета оборудование для кружка "Виртуальная реальность". Общая стоимость похищенного – 559 442 рубля.

В суде подсудимый полностью признал вину. Он объяснил, что пошёл на преступление из-за финансовых трудностей. Планировал продать оборудование, а потом вернуть аналогичное.

– Похищенное он реализовывал через сайт объявлений, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

С учётом характера и степени общественной опасности преступления суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск школы и взыскал с осуждённого 348 220 рублей в счёт возмещения материального ущерба – с учётом части имущества, которую вернули в ходе следствия.

На момент публикации приговор не вступил в законную силу.