Россияне стали чаще планировать поездки по стране ради культурной программы

Около половины путешественников выбирают город без привязки к конкретным событиям, а треть отправляется в поездку ради компании. Почти каждый третий опрошенный (32%) ориентируется на яркие мероприятия – выставки, спортивные события, фестивали и городские праздники, а 18% путешествуют ради местной кухни. Интересы заметно различаются по регионам: например, жители Южного округа чаще других называют компанию важным фактором поездки (37%), а музыкальные фестивали особенно популярны на Северном Кавказе (20%).

Самый распространённый формат знакомства с городом – прогулки и обзорные экскурсии, их выбирают 66% опрошенных. Больше половины путешественников (55%) выезжают за пределы города, 41% посещают рынки и рестораны местной кухни, 38% – музеи и выставки, 21% – театры и концерты. Главным впечатлением от поездки 37% респондентов называют атмосферу города и прогулки, ещё 19% – природу и виды.

В ближайшие полгода путешествие по России планируют 79% опрошенных. Среди самых популярных направлений – Санкт-Петербург (20%), Иркутск с Байкалом и Калининград (по 12%), а также города Золотого кольца (11%). Больше половины опрошенных хотели бы отправиться в культурную поездку и за рубеж, в том числе в Пекин и Шанхай (26%), Минск (13%) и Стамбул (10%).