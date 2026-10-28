В Москве назвали лучших застройщиков и жилые комплексы: кто получил "Формулу доверия"

Победителей определяли с помощью специальной скоринговой модели. Она учитывала опыт выбора 40 миллионов пользователей платформы, отзывы жителей, речевую аналитику звонков в отделы продаж и соблюдение сроков сдачи объектов девелоперами.

Лучших назвали в 12 номинациях. Ключевой стала "Девелопер года", где оценивали компании по всем критериям сразу. Гран-при премии получил ПИК. Лучшими застройщиками в своих регионах стали: Гранель (Московская область), ПИК (Москва), "Группа ЛСР" (Санкт-Петербург), ИСГ "МАВИС" (Ленинградская область), Ак Барс Дом (Татарстан), ГК "КОРТРОС" (Свердловская область), ГК "ЮСИ" (Ростовская область), Брусника (Тюменская область) и DOGMA (Краснодарский край).

В номинации "Желанный проект" отличились жилые комплексы в четырех классах: премиум, бизнес, комфорт и стандарт. Алгоритмы смотрели на то, как часто люди открывают карточку ЖК, сохраняют ее, возвращаются к ней и переходят к общению с застройщиком. Также отдельно отметили новостройки, которые чаще всего выбирают семьи с детьми и молодежь.

Еще один блок наград касался надежности девелоперов. В номинации "Стандарт качества" главным показателем стали отзывы жильцов о строительстве, отделке, звукоизоляции и общем впечатлении от дома. В категории "Комфортная среда для жизни" победили проекты, где жители высоко оценили благоустройство, инфраструктуру и транспортную доступность.

В номинации "Высокий сервис онлайн-продаж" отметили компании, которые оперативно отвечают на заявки и подробно консультируют по всем деталям проекта – от материалов до вида из окон. Оценка формировалась из качества звонков и скорости ответа. А в категории "Надежный застройщик" награду получили те, кто не срывал сроки сдачи.

Все победители получат цифровой бейдж, который появится в карточках жилых комплексов и на страницах компаний.