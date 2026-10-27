Скрывался год: пьяная поездка обернулась бегством в Хакасию для кузбассовца

В Новокузнецке будут судить виновника "пьяного" ДТП, который год скрывался от следствия в Хакасии. Как сообщает полиция Кузбасса, следователь управления МВД России по г. Новокузнецку завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Осинников. Ему вменяют ч. 2 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Авария с участием обвиняемого произошла в апреле 2024 года в Новокузнецке. Следствие установило: водитель Ford Focus потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2112. В результате пассажир иномарки получил многочисленные травмы – по заключению судебно-медицинской экспертизы их квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

– Следователем также установлено, что в момент ДТП фигурант и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.

После случившегося обвиняемый скрылся от следствия – его объявили в розыск. В 2026 году сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в Республике Хакасия и доставили в Новокузнецк. По ходатайству следователя ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.