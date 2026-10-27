Глинтвейн от простуды: как вкусно ударить по печени и сосудам

В беседе с изданием "Абзац" диетолог Елена Соломатина отметила, что из горячего глинтвейна сахар и алкоголь усваиваются особенно быстро, серьезно нагружая внутренние органы и провоцируя опасное сужение сосудов. По словам медика, при простуде, которая сопровождается высокой температурой, пить его категорически нельзя.

– Глинтвейн категорически противопоказан беременным, кормящим, лицам с психическими недугами, инсулинорезистентностью, язвой ЖКТ, болезнями печени и поджелудочной железы, а также людям с излишним весом, – объяснила диетолог.

Представление о том, что горячее вино помогает справиться с уже начавшейся простудой, Соломатина назвала опасной ошибкой: такое "лечение" может заметно отложить выздоровление. Спиртное лишь добавит организму нагрузки, затруднит борьбу с инфекцией и может привести к осложнениям. Кроме того, по словам диетолога, при нагревании мед способен стать токсичным, а большое количество фруктов и пряностей – спровоцировать сильную аллергию, передает "РосБалт".