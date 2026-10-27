Для сложных участков: кузбасские рельсы прошли испытания и уехали в Беларусь

Новые рельсы предназначены для эксплуатации в кривых участках пути с интенсивным движением поездов. Перед отгрузкой продукция прошла функциональные испытания на полигоне БЖД, которые подтвердили снижение износа рельсов в кривых.

Новокузнецкий меткомбинат ЕВРАЗ ЗСМК разработал и освоил производство этих рельсов в 2018-2019 годах. С тех пор компания успешно осуществляет их отгрузку, в частности, для Российских железных дорог, а в этом году – и на Белорусскую железную дорогу. Эти рельсы ориентированы на самые требовательные сценарии эксплуатации – тяжеловесное движение грузонапряженностью до 160 млн тонн брутто и прохождение криволинейных участков пути радиусом менее 650 метров.