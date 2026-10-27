Для сложных участков: кузбасские рельсы прошли испытания и уехали в Беларусь

В 2026 году ЕВРАЗ ЗСМК произвел и поставил для Белорусской железной дороги (БЖД) в рамках заключенного договора около 600 тонн инновационных рельсов. Об этом сообщили в компании.
Новые рельсы предназначены для эксплуатации в кривых участках пути с интенсивным движением поездов. Перед отгрузкой продукция прошла функциональные испытания на полигоне БЖД, которые подтвердили снижение износа рельсов в кривых.
Новокузнецкий меткомбинат ЕВРАЗ ЗСМК разработал и освоил производство этих рельсов в 2018-2019 годах. С тех пор компания успешно осуществляет их отгрузку, в частности, для Российских железных дорог, а в этом году – и на Белорусскую железную дорогу. Эти рельсы ориентированы на самые требовательные сценарии эксплуатации – тяжеловесное движение грузонапряженностью до 160 млн тонн брутто и прохождение криволинейных участков пути радиусом менее 650 метров.
– Поставки рельсов в Беларусь – результат системной работы по созданию продуктов, соответствующих высоким мировым стандартам. Наши рельсы отличаются повышенной износостойкостью и увеличенным ресурсом. Уверен, что их применение позволит партнерам эффективнее эксплуатировать сложные участки и укрепит надежность белорусских магистралей, – подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Сибирь" Павел Синяев.