Таблетки не помогли: врачи спасли кузбассовца электрическим током

Кемеровские врачи восстановили ритм сердца пациенту с осложнённой аритмией. Как рассказал глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов в своих соцсетях, в кардиологическое отделение Кемеровской городской клинической больницы №11 обратился мужчина с впервые выявленным нарушением ритма сердца. Состояние осложнилось расстройством кровообращения – дома он потерял сознание и ударился головой.

Сначала врачи попробовали восстановить ритм медикаментозно, но эффекта не было. Тогда провели электроимпульсную кардиоверсию – восстановление ритма коротким электрическим разрядом. Перед процедурой нужно было исключить тромбы в полостях сердца. Для этого использовали чреспищеводную эхокардиографию. Противопоказаний не выявили.

Процедура прошла успешно: синусовый ритм восстановлен. Пациент в удовлетворительном состоянии уже выписан домой.