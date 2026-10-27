От смертельной опасности уберегут простые привычки: рекомендации кузбасского невролога

По данным Минздрава Кузбасса, инсульт не всегда приходит внезапно. Часто его приближают привычки, о которых мы не задумываемся. О том, что действительно снижает риск, рассказывает Антон Короткевич – заведующий неврологическим отделением Новокузнецкой городской клинической больницы №29 им. А.А. Луцика.

В первую очередь важен контроль давления. Стоит взять за правило хотя бы раз в день измерять артериальное давление. Если показатели поднимаются выше 130 и 140, нужно обратиться к терапевту в поликлинике, пройти диагностику и получить назначение гипотензивной терапии.

Ещё одна привычка – минимум 400–500 граммов растительной еды в день. Это источник микроэлементов и антиоксидантов, которые опосредованно повышают эластичность сосудов и сохраняют их, скажем так, в молодом состоянии. А ещё растительная еда косвенно помогает снижать артериальное давление.

Стоит избегать трансжиров – например, фастфуда. Лучше заменить их естественными жирами: жирной рыбой, растительными маслами, семенами льна и чиа.

От курения нужно отказаться полностью, а алкоголь – ограничить. Табакокурение вызывает спазм сосудов и гипоксию головного мозга, а впоследствии ведёт к снижению эластичности сосудов и возможным тромботическим осложнениям.

И последнее – не забывать про диагностику. Можно ежегодно сдавать анализы и контролировать состояние сосудов.