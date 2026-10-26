В полуразрушенном кузбасском гараже нашли сокровище советских времён

Томские реставраторы вытащили "горбатый" ЗАЗ из полуразрушенного гаража в Прокопьевске и увезли, чтобы дать машине вторую жизнь. Как сообщает Прокопьевск.ру, речь идёт о ЗАЗ-965А 1965 года выпуска – настоящем ретроэкспонате.

По словам самих энтузиастов, история началась с детской мечты и череды случайностей. Владелица машины – наследница – живёт в Петербурге, а сам ЗАЗ много лет простоял в гараже, который постепенно разваливался. Забрать автомобиль собирались весной или летом, но планы нарушило землетрясение в Кузбассе: потолок гаража рухнул, и машина осталась под открытым небом – под дождём, снегом и в зоне внимания любителей заброшек. Ждать дальше было нельзя.

Команда отправилась в Прокопьевск в непогоду, прихватив фаркоп, арендованный прицеп, инструменты и даже альпинистскую верёвку – она, по словам реставраторов, очень пригодилась. "Главное – мы это сделали и не дали умереть этому поистине чуду советского автопрома!" – поделились они.

Машина сохранила заводскую краску и ни разу не попадала в ДТП. Салон, правда, истлел, но автомобиль всё равно будет жить и радовать тех, кому интересно ретро.