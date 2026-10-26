Общество

Мать-героиня из Кузбасса получила неожиданный подарок от властей: чем ее порадовали

В Прокопьевске произошло событие, которое порадовало большую семью. Матери-героине вручили подарок, о котором она давно мечтала.

Матери-героине из Прокопьевска Елене Хрущёвой вручили вместительный автомобиль. Как сообщают областные власти, вместе с мужем Евгением она воспитывает 11 детей – восемь дочек и троих сыновей. Младший ребёнок ещё даже не пошёл в школу, а старшая дочь Маргарита в этом году сама стала мамой – и порадовала родителей внучкой.

Машину подарили в рамках региональной меры поддержки. Теперь у большой семьи появилась возможность планировать совместные поездки и решать бытовые дела, которых при таком количестве детей всегда хватает.

По данным администрации правительства Кузбасса, поддержка больших семей – это не только деньги и подарки. Это ещё и знак уважения к тем, кто для кузбассовцев служит примером верности традиционным ценностям.

Фото: Администрация Правительства Кузбасса
Автор: Анисия Шокель
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