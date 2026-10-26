Взломали зажигание и рванули по улицам: подростки из Кузбасса попали под статью

В Кузбассе возбудили уголовное дело об угоне мотоцикла. Как сообщает Следственный комитет России по Кемеровской области – Кузбассу, фигурантом стал 14-летний житель Прокопьевска. Его подозревают в угоне по предварительному сговору с кем-то ещё – по п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ.

По данным следствия, ночью 3 июля 2026 года 14-летний парень вместе с 13-летним другом, который ещё не дорос до уголовной ответственности, выломали замок зажигания у мотоцикла возле дома в Прокопьевске и завели двигатель.

– Несовершеннолетние катались на мотоцикле по улицам города, после чего оставили транспортное средство около одного из домов, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Хозяин мотоцикла, обнаружив пропажу, нашёл его сам – рядом в тот момент был один из подростков. После этого мужчина пошёл в правоохранительные органы.

Выяснилось, что следователь уже поговорил со свидетелями и потерпевшим, а ещё назначил экспертизу отпечатков пальцев. Специалисты проверят, остались ли на мотоцикле следы рук – это поможет подтвердить, кто именно к нему прикасался. Сейчас разбираются дальше – устанавливают все обстоятельства.

В ведомстве отметили: в органы профилактики направили представление – нужно устранить причины и условия, которые толкнули подростков на такое.