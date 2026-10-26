УК Кузбасса попали на миллионы: ГЖИ подвела итоги недели

ГЖИ Кузбасса провела более 490 проверок управляющих компаний за неделю. Как сообщает Государственная жилищная инспекция Кузбасса, с 19 по 23 октября инспекторы обследовали 475 многоквартирных домов и провели более 490 контрольно-проверочных мероприятий в отношении работы управляющих организаций. Выявили 51 нарушение.

– К управляющим организациям региона за неделю предъявлены штрафные санкции на сумму более 2 млн рублей. Кроме того, составлено 20 административных протоколов, – отметили в ГЖИ Кузбасса.

К нарушителям применяют меры административного воздействия – от предупреждений до крупных штрафов.

По данным инспекции, чаще всего нарушения связаны с ненадлежащим содержанием общего имущества – подвалов и чердачных помещений, а также с перебоями в предоставлении коммунальных услуг. Всего с начала 2026 года Госжилинспекция Кузбасса выявила более 2 950 нарушений в работе УК.

Самые крупные штрафы получили несколько компаний. В Новокузнецке должностное лицо ООО "УК "Гарант-Сервис" оштрафовали на 50 000 рублей за ненадлежащее содержание дома по улице Народной, 33. Там разрушился штукатурный слой фасада до материалов стен, в несущих наружных стенах появились трещины, а средств контроля за их развитием нет. На кровле растут кустарники, доступ на чердак открыт. В подъезде и коридорах провисают провода, частично отслоилась штукатурка, пахнет сыростью, а в подвале – большое количество паутины.

Ещё в Новокузнецке должностное лицо ООО "УК "Новодом" оштрафовали на 50 000 рублей за дом по проспекту Авиаторов, 91. В подъезде № 1 отслоились и разрушились отделочные слои стен – ремонта не было больше пяти лет. За домом в районе подъезда № 3 частично отсутствует отмостка. В приямке у входа в подвал справа от второго подъезда есть уклон в сторону подвала, порог повреждён – и атмосферные осадки затекают внутрь. Наружная деревянная дверь не закрывается, её коробка частично не закреплена, а внутренняя металлическая дверь имеет неплотный притвор и не утеплена.

Должностное лицо ООО "КИК" оштрафовали на 25 000 рублей за ненадлежащее содержание кровли дома по улице Транспортной, 81Б. В квартире – следы затопления в виде сухих жёлтых пятен и разводов, отслоение и частичное отсутствие обоев, чёрные и коричневые пятна на наружной стене и перекрытии жилой комнаты. На железобетонных плитах покрытия кровли обнаружили высолы и нарушение герметизации стыков, на крыше – нарушение герметичности примыканий и отслоение наплавляемого материала. На момент осмотра намокания в квартире не было. Обращение о протечках поступило в ООО "КИК" 9 июля 2026 года, акт составили 11 июля.

Должностное лицо ООО УК "Альфа-Сервис" оштрафовали на 50 000 рублей за дом по улице Бакинской, 7. В подъезде № 1 отслоились отделочный и окрасочный слои стен, есть надписи, грязные разводы и пятна. На чугунном канализационном стояке в квартире – коррозия, сухие свищи и отслоение окрасочного слоя.

В Осинниках юридическое лицо ООО "Поворот-1" оштрафовали на 40 000 рублей за самовольную перепланировку по улице Победы, 17.

В Юрге сразу три компании получили крупные штрафы. ООО "УК Верхний бульвар" и ООО "УК ЮЖК" оштрафовали на 300 000 рублей каждое за нарушения при подготовке жилфонда к отопительному сезону. В отношении должностных лиц материалы направили в суд для рассмотрения вопроса о дисквалификации. ООО "УК Жилищник Юргинского района" тоже оштрафовали на 300 000 рублей за нарушения при подготовке к отопительному сезону.

В Кемерове юридическое лицо ООО "УК Символ" оштрафовали на 125 000 рублей за нарушения при содержании общего имущества домов по улице Ю. Смирнова, 20 и переулку Тульскому, 8. Там выявили течь на инженерных коммуникациях в подвальном помещении и нарушение целостности ограждения кровли.