"Мои ноги - это мои крылья": мальчик без рук из Ставрополья танцует лезгинку и снимается в кино

Ульяна и ее сын Эндрю переехали на Ставрополье из Якутии три года назад. Мальчик родился без рук, в первые дни он не мог сам дышать и питаться. Врачи давали страшные прогнозы, но мама не сдалась. Сейчас Эндрю 11 лет, и его жизнь – это настоящий пример силы духа. Об этом рассказывает "КП-Северный Кавказ".

До шести лет мальчика часто лихорадило, а на морозе в Якутии ему приходилось скидывать обувь, чтобы что-то взять ногами. Из-за этого он часто болел, и семья решилась на переезд в теплый край. В Минводах Эндрю пошел в обычную школу. Директор приняла уникального ребенка, оценив его таланты.

– Он пишет мизинцем правой ноги. Он и через ИИ делает изображения, видео. Сам полностью монтирует и озвучку делает. Я его не учила, – рассказывает мама.

Ноги для Эндрю стали главным инструментом. Он играет на барабанах, лепит из пластилина, плавает и даже танцует лезгинку. Именно танец привел его на съемочную площадку сериала "Встать на ноги". Режиссеры сами нашли мальчика и предложили ему роль.

– Мои ноги – это мои крылья. Я не только научился делать все с помощью ног, но и доказал, что мечты не знают границ, – написал Эндрю в своем блоге.

Сейчас семья переехала в Нальчик, но планы у мальчика грандиозные: заниматься спортом, музыкой, танцами и, возможно, даже стать летчиком.