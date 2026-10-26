Притворилась подружкой и разбогатела: в Кузбассе судят женщину за обман пенсионера

В Новокузнецке будут судить женщину, которая притворилась другим человеком, чтобы вытянуть деньги у пенсионера. Как сообщает полиция Кузбасса, 34-летней местной жительнице вменяют мошенничество по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В декабре 2025 года в полицию пришёл 64-летний новокузнечанин. Он рассказал, что лишился около 35 000 рублей. Сыщики вычислили и задержали злоумышленницу. Ей стала фигуранткой уголовного дела.

Выяснилось, что женщина знала: её знакомая общается с пожилым мужчиной, который время от времени помогает ей деньгами. Тогда она написала пенсионеру в мессенджере, выдав себя за эту знакомую. От чужого имени рассказывала о трудностях и просила денег на решение проблем.

– Потерпевший поверил в легенду и совершил 19 переводов на общую сумму около 35 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Спустя время пенсионер встретил знакомую и спросил, удалось ли ей разобраться со сложностями. Та ответила: за помощью она не обращалась, а деньги он переводил на чужой счёт.

В ведомстве отметили, что следователь собрал достаточно доказательств. Дело ушло в суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.