Ужасно мерзкая погода ждёт кузбассовцев на неделе – чего ждать

Мерзкая слякоть будет сопровождать кузбассовцев последнюю неделю октября: осенняя обувь будет страдать от влаги, а для зимней – ещё рановато.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на вторник, 27 октября, в Кемерове на улице будет –1,–3°C, днём +1,+3°C. Пройдёт снег и мокрый снег, на дорогах – гололедица. В целом по региону ночью 0,–5°C, местами до –10°C, днём 0,+5°C. Ожидаются мокрые снегопады, снегопады и дожди. А в некоторых районах возникнут туманы.

В последующие дни температура продолжит скакать то вниз, то вверх. В среду ночью –2,+3°C, местами до –7°C, днём +1,+6°C. Прогнозируются умеренные снегопады, снег с дождём, гололедица. Ветер при порывах усилится до 17 м/с.

В четверг в ночное время –3,+2°C, местами до –8°C, в дневное +1,+6°C. Снова пройдут дожди, снегопады, мокрый снег.