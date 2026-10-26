Схема с пропиской мигрантов рухнула: двоих кузбассовцев отправили в СИЗО

В Кузбассе двоим местным жителям предъявили обвинение в организации незаконной миграции. Как сообщает Информационный центр СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу, речь идёт о преступлении по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемые за деньги регистрировали иностранных граждан – причём без цели их фактического проживания в квартире 48-летнего фигуранта. Дальше 42-летняя знакомая обвиняемого заключала с иностранцами фиктивные трудовые договоры. Эти бумаги люди предоставляли в орган миграционного контроля – чтобы продлить временное пребывание в России.

Преступление выявили и пресекли сотрудники региональных управлений СК и ФСБ России. Задержание прошло при силовой поддержке специального подразделения УФС России по Кемеровской области – Кузбассу.

Выяснилось, что следователи СК России задержали фигурантов, с их участием проводятся следственные действия. В жилище обвиняемых и в квартирах, где были прописаны иностранные граждане, прошли обыски – там нашли и изъяли документацию, которая указывает на причастность к инкриминируемому деянию.

– По ходатайству следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – отметили в ИЦ СУ СК России по Кемеровской области.

Также в ведомстве пояснили, что сейчас проводятся необходимые следственные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, возможных соучастников преступления, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.