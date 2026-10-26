Гора мелочи превратится в купюры: в Кузбассе стартует охота на копилки

В Кузбассе начинается осенний этап акции "Монетная неделя". Как сообщает Отделение Кемерово Банка России, с 26 октября по 7 ноября жители региона могут поучаствовать во всероссийской акции – обменять накопившуюся мелочь на банкноты или положить её на свой счёт в банке.

Акция проходит дважды в год. Её смысл – вернуть в наличный оборот монеты, которые годами пылятся в копилках. Благодаря этому в кассах хватает разменной мелочи и снижается потребность в выпуске новых металлических денег.

Отмечается, что кузбассовцы участвуют охотно. Это удобный способ без комиссии избавиться от горы мелочи – получить купюры или закинуть деньги на счёт, а потом потратить на покупки или услуги.

– Весной этого года жители региона вернули в оборот более 500 тысяч монет на общую сумму в три миллиона рублей, – пояснил управляющий Отделением Кемерово Банка России Сергей Драница.

Обменять можно монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Ограничений по сумме обычно нет, но условия в разных точках отличаются. В Кузбассе монеты принимают в ряде банков, а также в федеральных и региональных торговых сетях. Чтобы не стоять в очереди, лучше заранее рассортировать монеты по номиналу.

Подробности об акции, интерактивная карта приёма монет и условия – на сайте монетнаянеделя.рф.