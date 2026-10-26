Травмированы дети и пенсионер: как произошло жуткое тройное ДТП под Кемеровом

Страшная авария с участием трех машин произошла вчера, 25 октября, около 19:00 на 34-м километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск".

– Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Ist не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Niva, который, продолжив двигаться по инерции, врезался в Chevrolet Lacetti, – сообщает полиция Кузбасса.

Травмы получили два пассажира Toyota – 11-летний и четырёхлетний дети. Также пострадал 76-летний пассажир Chevrolet Niva.

После аварии полицейские привлекли водителей к административной ответственности за разные нарушения. Так, на водителя Toyota составили протокол за выезд на встречную полосу. Водителя Niva оштрафовали за отсутствие обязательной страховки, а водителя Lacetti – за управление автомобилем при наличии неисправностей или запрещённых условий эксплуатации.

Кроме того, полиция возбудила дело об административном правонарушении в связи с причинением пострадавшим лёгкого или средней тяжести вреда здоровью.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Напомним, ранее в Кузбассе произошла массовая авария с участием пяти машин. Движение на трассе пришлось закрывать.